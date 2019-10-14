Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da sahte içki operasyonu

2 saat önce

Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde sahte bandrollü 739 şişe rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Antalya'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde sahte bandrollü 739 şişe rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki işletmelerde denetim yapıldı.

Denetimlerde satışa hazır şişelenmiş 739 sahte bandrollü rakı, votka ve viski bulundu. Ürünlerden 5 numune alınarak analiz için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

Analizlerin sonuçlarına göre ilgililer hakkında gerekli yasal işlem uygulanacağı, kent genelindeki denetimlerin ise süreceği bildirildi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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