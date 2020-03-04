Antalya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Antalya'da sahte içki operasyonu

6 saat önce

Antalya'da sahte içki üreterek piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı.

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Antalya'da sahte içki üreterek piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise 451 litre sahte içki ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, Konyaaltı ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin, Muratpaşa ilçesinde kiraladığı bir depoda sahte bira ve şarap üreterek piyasaya sattığı yönünde bilgi elde etti. Şüphelileri ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramada 451 litre sahte içki, 170 şişe sahte bira ve şarap, 240 menşeili kaçak içki, çok sayıda kapak, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan K.E. ve K.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
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