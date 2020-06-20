Antalya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Antalya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı ve sahte alkollü içecek satışı yapan şahıs ile organizasyonlara yönelik operasyon yapıldı. Sorgun Mahallesi'nde M.T.'nin işlettiği iş yerinde etil alkol ve etil alkolden imal edilen sahte alkollü içecek satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bahse konu iş yerinde yapılan aramada 8 adet 1 litrelik evsel kullanım amaçlı tarımsal kökenli etil alkol, 1 adet 5 litrelik su bidonu içerisinde 5 litre sahte içki, 1 adet 5 litrelik su bidonu içerisinde 1 litre sahte içki ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan M.T. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA