Antalya'da sahte içki operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay süreyle teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Sahte alkollü içki üretildiği tespit edilen tesisler ile depolara düzenlenen baskınlarda, 187 şişe sahte içki, bidonlarda bekleyen 608 litre sahte içki, 264 sahte TAPDK bandrolü, 140 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan çok sayıda boş şişe, etiket, gıda boyası, aroma gibi malzemeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden veya arkadaş çevrelerini kullanarak sahte içkileri geniş kitlelere pazarladıkları, bu yolla yüksek miktarda kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.