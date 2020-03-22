Antalya'da sahte içki operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

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Antalya'da sahte içki operasyonunda iki zanlı yakalandı
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki imal ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki imal ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir marketin sahte içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Market işletmecileri A.T. ve B.V.'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin ev ve depo adreslerine düzenledikleri operasyonda, 107 litre etil alkol ile 68 adet 25 mililitrelik içki aroması ele geçirdi.
Operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:44 Kaynak: AA
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