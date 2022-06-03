Şüpheliler V.Ş, G.K. ve Ş.Y'ye ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda şişelenmiş 120 litre sahte ve yabancı bandrollü içki ile boş şişeler, sahte bandroller ve etiketler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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