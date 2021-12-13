Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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