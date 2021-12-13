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Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

13.12.2021 16:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Side Mahallesi'nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan H.S'nin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine çalışma başlattı.

H.S'nin içkiyi satın aldığı M.Ö'nin evine düzenlenen operasyonda, 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirildi.

Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin, sahte içki yapımında kullandığı etil alkolü İstanbul'dan H.A'dan satın aldığı belirlendi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan H.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Side Mahallesi, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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