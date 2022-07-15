Metin Olcay, arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek "İçmeye başladı mı, 3 gün başından kalkmazdı. Kendisini 3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: ANTALYA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM ŞÜPHESİ - Son Dakika

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