Antalya'da Sahte İlaç ve Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu
35 dakika önce
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ile Muratpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Antalya
'nın Kepez
ilçesinde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ile Muratpaşa
Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 18- 22 Mart
tarihleri arasında il merkezinde kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi
'nde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ve iş yerine ait depo ile Muratpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı neticesinde arama yapıldı. Aramalarda bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Arama yapılan ikamet, iş yeri ve depo sahipleri olan toplam 5 şüpheli hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanun'una Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:35 Kaynak: İHA
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