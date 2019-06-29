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Antalya'da sahte otel rezervasyonu ve kredi kartı operasyonu

46 dakika önce

Antalya'da düzenlenen kredi kartı dolandığıcılı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sahte otel rezervasyonu ve kredi kartı operasyonu, System.String[]
Antalya'da düzenlenen kredi kartı dolandığıcılı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda banka/kredi kartı manyetik şerit bilgilerini kopyalamaya yarar MSR cihazı, 4 adet pos cihazı, başka şahıslara ait banka/kredi kartı bilgileri kullanılarak çekildiği anlaşılan çok sayıda pos slipi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre "Araç Kiralama" görünümü altında faaliyet yürüten bir işyerinin başka şahıslara ait banka/kredi kartı bilgilerini kullanarak "Mail Order" - "Sahte Otel Rezervasyonu" ve "Sanal Pos" yöntemleri ile yüklü miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin bu yöntemle kullanmış oldukları banka/kredi kartı bilgileri ile formaliteden araç kiralama formu düzenleyerek çekmiş oldukları paralara resmiyet kazandırarak aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iki gün önce eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken şahıslara ait işyeri ve ikamet aramalarında, banka/kredi kartı manyetik şerit bilgilerini kopyalamaya yarar MSR cihazı, 4 adet pos cihazı, başka şahıslara ait banka/kredi kartı bilgileri kullanılarak çekildiği anlaşılan çok sayıda pos slipi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde; çok sayıda başka şahıslara ait banka/kredi kartı bilgileri, sahte otel rezervasyon formları ve suç unsuru dijital veriler olduğu anlaşıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri tamamlanana 3 şüpheliden 2'si Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
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