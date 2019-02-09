Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sahte Para Operasyonu

Antalya'da Sahte Para Operasyonu

47 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu kişilerde yüklü miktarda sahte para olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 100'lük banknot halinde sahte olduğu belirtilen 10 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Aşağı Pazarcı Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Sırp Basını Jelena Karleusa Tarafından Aldatılan Dusko Tosic'in Model Vladana Railic ile İlişkisi Olduğunu Yazdı

Antalya'daki Fırtınanın Ardından Sahilde Dedektörle Altın Aradı 16 Gün Önce Kaybolan Buse'nin Babası, Sahile Çektiği Aracında Kızı İçin Dua Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]