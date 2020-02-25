Antalya'da sahte ürün operasyonu - Son Dakika

Antalya'da piyasaya sahte ürün süren 4 şüpheli ile haklarında yakalama emri bulunan 7 şüpheli yakalandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fikri ve Sınai hak mağduriyetlerinin önlenmesi, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürünlerin depolanmasının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bir araçta piyasaya sürülen sahte ürünlerin bulunduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, bahse konu araç Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 239 adet 10 kilogram paketler halinde hazırlanmış 2 ayrı markanın ismi kullanılan toz deterjan olmak üzere piyasa değeri 17 bin TL olan toplam 2 bin 390 kilogram toz deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. isimli şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.



Diğer taraftan Kepez ilçesi Göksu ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde 2 ayrı işyerinde piyasaya sürülen sahte ürünlerin bulunduğu bilgisi elde edilmesi üzerine bahse konu adreslerde arama yapıldı. Aralamalarda 952 adet 2 ayrı markanın ismi kullanılan cinsel performans arttırıcı hap, 241 adet 400 gramlık bir markanın ismi kullanılmış çay ele geçirildi. Olaylarla ilgili yabancı uyruklu F.M., M.A.M. ve M.H. hakkında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti ve "Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında değişik mahkemelerce "Yakalama Emri" bulunan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan aranan C.C. ve S.H., Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan aranan M.T. ve Z.A., "başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle satışa arz etmek veya satmak" suçundan aranan V.B., "Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan aranan M.S., "marka hakkına tecavüz" suçundan aranan P.B. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslar Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA