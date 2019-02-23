Antalya'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Antalya'da 4 bin 880 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'da 4 bin 880 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri depolarında sahte ve kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Muratpaşa
ve Kepez
ilçesindeki 7 adrese düzenlenen operasyonda, 4 bin 880 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:17 Kaynak: AA
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