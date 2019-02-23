Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

Antalya'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da 4 bin 880 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Antalya'da 4 bin 880 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri depolarında sahte ve kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki 7 adrese düzenlenen operasyonda, 4 bin 880 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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