Antalya'da salıncağa binen iki genç kız, kendilerinden 'çakmak' isteyen kişinin şiddetine maruz kaldı - Son Dakika
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Antalya'da salıncağa binen iki genç kız, kendilerinden 'çakmak' isteyen kişinin şiddetine maruz kaldı

21.06.2022 12:38

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde parkta salıncağa binen iki genç kız, kendilerinden 'çakmak' isteyen adamın saldırısına uğradı. Burnuna kafa atılan genç kız aldığı darp raporuyla polise giderek şikayetçi oldu.

Elif Dağdelen ve Ada isimli arkadaşı, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bir süre sahilde yürüyüş yapan iki arkadaş salıncağa bindikleri sırada yanlarına tanımadıkları bir şahıs geldi.

Kızlardan, 'çakmak' isteyen şahıs, 'çakmağın olmadığı' cevabını alınca iddiaya göre ısrarlarına devam etti. Kızların gitmesini söylemesi üzerine şahıs, ayağa kalkan Elif Dağdelen'in burnuna doğru kafa attı. Acı içinde yere düşen Dağdelen'in yardım çığlıkları üzerine kaçan şüpheli yakalandı. Burnunda kayma olan ve tampon yapılan Dağdelen, aldığı raporun ardından şahıstan şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızların, "Şikayetçiyim salmayın onu salıncakta sallanırken yanıma geldi. 'Siz bana ne için vurdunuz?' Çakmak yok dedim bana vurdunuz. Bu size ders olsun bir daha hiçbir kıza laf atmayın. Bana canım falan demeyin" dediği, şahsın ise "Senle bir alıp veremediğim yok benim. Böyle dayak yemedim, vurup durmayın memur gelsin alsın beni vurmayın" dediği anlar kameralara yansıdı.

Salıncağa binen iki genç kız, 'çakmak' isteyen şahsa olmadığını söyleyince darp edildi

"BURNUMA KAFA ATTI"

Geçtiğimiz Cuma akşamı kız arkadaşı ile Konyaaltı Sahili'ne vakit geçirmeye geldiklerini anlatan Elif Dağdelen, "Salıncakta sallanmaya başladık. Bir süre sonra hiç tanımadığımız bir kişi yanıma gelip 'çakmak' istedi. Çakmağımızın olmadığını söyledik. Ondan sonra bize, 'Peki ben bu sigaramı nasıl yakacağım' dedi. Biz de bizim sorunumuzun olmadığını ve gitmesini istedik. Rahatsız edici şekilde gülümsedi. Sonra salıncaktan ayağa kalktım, 'Lütfen gider misiniz' dememle birlikte burnuma kafa attı. Ardından koşmaya başladı. Arkasından koşan arkadaşım şahsı yakaladı. Bu olayı gören vatandaşlar şahsı darp etti" dedi.

Salıncağa binen iki genç kız, 'çakmak' isteyen şahsa olmadığını söyleyince darp edildi

"DARP RAPORU ALDIK VE ŞAHIS HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Acı içinde kalması nedeniyle hemen hastaneye gittiklerini dile getiren Dağdelen, "Burnumda kayma oluşmuş, çok şükür kırık yok. İki gün tampon takılı kaldı. Bugün çıkarttık, darp raporu aldık ve şahıs hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu.

Salıncağa binen iki genç kız, 'çakmak' isteyen şahsa olmadığını söyleyince darp edildi

"TEK AMACIMIZ SALINCAKTA SALLANMAKTI"

Sadece iki genç kız olarak sahilde zaman geçirmek istediklerinin altını çizen Dağdelen, "Arkadaşımla rahat bir şekilde dolaşamadık. Tek amacımız salıncakta sallanıp biraz sonra evimize gitmekti. Biz kız kıza rahat bir şekilde gezemeyecek miyiz? Bizi rahatsız ediyorlar, istediği cevabı alamayınca darp ediyorlar" dedi.

Salıncağa binen iki genç kız, 'çakmak' isteyen şahsa olmadığını söyleyince darp edildi

"TEDİRGİNİZ"

Elif Dağdelen'in yanındaki arkadaşı Ada ise, "Salıncak binmeyi çok seviyorum. Arkadaşıma rica ettim. Çakmak isteyen bir kişi geldi. Rahatsız etmeye başladı ve gitmesini istedik. İstediğini alamayınca arkadaşımı darp etti. Bana da elinin tersiyle vurdu. Çevredeki insanlar şahsa müdahale etti. Raporlarımızı alıp şikayetçi olduk. Parka gitmeye artık korkuyoruz. Aynı olayları yaşar mıyız diye tedirginiz" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da salıncağa binen iki genç kız, kendilerinden 'çakmak' isteyen kişinin şiddetine maruz kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da salıncağa binen iki genç kız, kendilerinden 'çakmak' isteyen kişinin şiddetine maruz kaldı - Son Dakika
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