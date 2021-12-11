Antalya'da Salsa rüzgârı

Antalya'da Salsa rüzgarı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te başladı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 500 dansçı Antalya'da salsa rüzgarı estiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Cam Piramit'te başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvaya Türkiye'nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 500 dansçı katıldı.

13 kategoride gerçekleşen Salsa Ligi'nde 5 yaşından 70 yaşına kadar sporcular kıvrak danslarıyla izleyenleri büyüledi. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren dansçılara madalya verildi. 12 Aralık Pazar günü de devam edecek yarışmayı 10. 00 ve 18. 00 saatleri arası tüm Antalyalılar ücretsiz olarak izleyebilir.

SANATA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanı Okan Yavuz, Salsa denilince akla özgürlüğün geldiğini ifade ederek, "Gençleri özgür düşünce ile yetiştirdiğiniz için velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Başkanımız Muhittin Böcek'in direktifiyle sanata sanatçıya ve spora destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Türkiye Dans Sporları Konfederasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, pandemiden dolayı özellikle eşli danslarda yaşanan sıkıntıyı atlattıklarını ifade ederek, "Dünya pistlerinde ve uluslararası arenada daha büyük organizasyonlarda buluşacağımıza inanıyorum. İlk organizasyondan bugüne kadar desteğini esirgemeyen Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ULUSLARARASI BOYUT

FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun, yeni sezonun ilk yarışmasını düzenlemekten duyduğu heyecanı dile getirerek, 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katkıları ile başlattıkları ve geleneksel olarak devam ettirmeyi planladıkları müsabakaya ilerleyen yıllarda uluslararası boyut kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanı Okan Yavuz, Türkiye Dans Sporları Konfederasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş ve FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun'a teşekkür plaketi verdi.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler