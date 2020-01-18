Antalya'da salsa şöleni - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya'da salsa şöleni - Son Dakika Spor

Antalya'da salsa şöleni

6 saat önce

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı, Antalya'da başladı.

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Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı, Antalya'da başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Cam Piramit ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki dans kulüplerinden gelen 750 dansçının katıldığı şampiyonada, yarışmacılar performanslarıyla jüriden yüksek puan almaya çalıştı.

Organizasyon yarın sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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