Antalya'da şampiyonluk derbisi

TFF 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e dönmek için sezon başından bu yana kıyasıya bir mücadele veren Ege temsilcileri Karşıyaka ve Turgutluspor, yarın Antalya'daki Play-Off finalinde rakip olacak. Titanic Mardan Stadı'ndaki final saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Finalde rakibini normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak 15'er dakikalık iki uzatma ile gerekirse seri penaltılarda mağlup edecek taraf adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 4 aydan uzun süre durup ardından yalnız Play-Off etabıyla tescil edilmesi kararı alınan ligde Turgutluspor 49 puanla ikinci sırayı elde ederken Karşıyaka, 43 puanla beşinci sıradan finallere gitmeye hak kazandı.

TFF 1'inci Lig'den 2016, 2'nci Lig'den ise 2018 yılında düşerek amatörün eşiğine kadar gelen Kaf-Kaf, transfer yasağı yüzünden altyapı patentli kalan kadrosuyla geçen sezon da düşme hattından gelip Play-Off oynamasına rağmen yarı finalde dramatik bir şekilde elendi. Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon Belediye Derincespor'la oynadığı yarı final maçını kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Son olarak 11 yıl önce 2008-2009 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off finaline çıkan, yıllar sonra finale adını yazdırmayı başaran Karşıyaka, Antalya'da Turgutluspor'u da yenerek küllerinden doğmayı hedefliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle takımlarına statta destek veremeyecek on binlerce Karşıyakalı, Antalya'dan gelecek müjdeyi bekliyor.

Ege'yi 2005-2015 yılları arasında aralıksız olarak 2'nci Lig'de temsil eden Turgutluspor, 2015'te 3'üncü Lig'e, 2016 yılında ise amatöre düştü. Dibe vurduktan sonra amatörde tek sezon kalıp 3'üncü Lig'e dönen kırmızı-siyahlılar, Play-Off yarı finalinde Esenler Erokspor'u geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı. Manisa temsilcisi finalde Karşıyaka'yla oynayacağı Ege derbisini de kazandığı takdirde 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönecek. İki takımın bu sezonun ilk yarısında 17 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldiği maçı Turgutluspor son dakika golüyle 2-1 kazanmıştı. 3 yıl önce yine Antalya'da Altay'ı Play-Off finalinden 2'nci Lig'e taşıyan Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ve futbolcu olarak Süper Lig'de formasını giyip 2016'da teknik adam olarak 1'inci Lig'den düşmenin acısını yaşadığı Karşıyaka'yı şampiyonluk kapısına dayatan Teknik Direktör Soner Tolungüç, hak edenin kazanacağı centilmence bir final diledi.KARŞIYAKAErdoğan - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Battal, Doğukan, Namık Barış, Hakan KuşTURGUTLUSPOR

Fatih - Hayrullah, Samet, Kadir Yazıcı, Onur, Mehmet, Doğan, Necmi, Mithat, Kadir Torbacı, Abdülkadir