Antalya'da sanatseverlerden şehir tiyatrosu protestosu

Antalya'da bir grup sanatsever, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Şehir Tiyatrosunun sezon açılışı yapmamasını protesto etti.

Eylülde açılması planlanan tiyatronun hala hizmet vermeye başlamamasına tepki gösteren kent yaşayanları Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Tiyatronun bir an önce açılmasını isteyen protestocular, ellerinde "seyirci kalma", "sanata siyaset karışmamalı", "oyuncunun yeri sahnedir", "tiyatroya özgürlük" gibi yazılar yer alan dövizler taşıdı.

Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökben Horozoğlu, tiyatronun sürekli takipçisi olduğunu, başlamayan sezon için toplandıklarını söyledi.

Tiyatronun neden açılmadığını bilmediklerini belirten Horozoğlu, "Antalya'da en değer verdiğimiz kurum Şehir Tiyatrolarına bir an önce kavuşmak istiyoruz. Ne oyuncularla ne kurumlarla ne de partilerle hiçbir bağımız yok. Sadece tiyatroyu izlemek istiyoruz." dedi.

Antalya Şehir Tiyatrolarının dünya ve Türkiye çapında ödül almış bir kurum olduğunu ifade eden sanatseverlerden Mustafa Dölek ise biletlerin satışa çıktıktan 15 dakika içerisinde bittiğini kaydetti.

Eylül başında başlaması gereken tiyatro sezonunun kasım olmasına rağmen henüz başlamadığını anlatan Dölek, şöyle devam etti:

"Antalya Şehir Tiyatrosunda oynanan 24 başarılı oyun vardı. Ayda 26 kez oyunlar tekrar ediliyordu. Şu anda duyduğumuz habere göre oyun sayısı bire düşmüş ve yılda 16 kez oynanacakmış. Tiyatrocuların bu başarısı linç edilmek isteniyor."

Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.