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Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor - Son Dakika

Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor

27.07.2021 11:26

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi sayesinde, fabrikalardan çıkan atıkların doğaya bırakılması önlenip yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi sayesinde, fabrikalardan çıkan atıkların doğaya bırakılması önlenip yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Otomotivden mobilyaya, gıdadan tekstile, kimyadan inşaata kadar 22 sektörde yaklaşık 300 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya OSB'de, 6 yıl kadar önce 1 milyon avroluk yatırımla Solar Çamur Kurutma Tesisi kuruldu.

Tesise gelen çamurlar sudan arındırılıp solar sistemle kurutulduktan sonra pelet haline dönüştürülerek çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor. Bu sayede atıklar doğaya karışmadan bertaraf edilmiş oluyor.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, fabrikalardan çıkan atıkların su içerdiği için çok büyük hacim kapladığını söyledi.

Bu hacimden kurtulmak ve sakıncalı unsurların doğaya karışmasını engellemek amacıyla araştırma yaptıklarını belirten Bahar, araştırma sonucunda kentin iklimini de göz önünde bulundurarak, çamur kurutma tesisi projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini ifade etti.

OSB'deki kapalı bir alan içinde solar çamur kurutma tesisini kurduklarını aktaran Bahar, "Tesisimizde önce susuzlaştırma işlemi yapıyoruz, solar ya da yerden ısıtma sistemiyle atıkları kurutup, pelet haline dönüştürüyoruz. Ardından da çimento fabrikalarına yakıt olarak kullanılmak üzere gönderiyoruz. 5 yılda 2 bin 650 ton atık çamuru işleyerek çimento fabrikalarına gönderdik." diye konuştu.

"Yatırım 4 yılda kendini amorti etti"

Ali Bahar, tesis sayesinde fabrikalardan çıkan atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çevreye ve yer altı sularına karışmasının engellemesinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yatırımın bölgeye "çevre dostu" unvanı kazandırdığını kaydeden Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerin altından su almıyoruz, yerin altına su da vermiyoruz, böyle bir ilişki yoksa kirlilik de yok demektir. Eğer bu yatırımı yapmasaydık, atığı muhafaza etmek için ilave alana ihtiyaç duyulacaktı. Bir milyon avroluk bir yatırım yaptık ancak tesis bunu 4 yılda amorti etti. Şu an 6. yılımıza giriyoruz, 2 yıldır elde edilen yakıtla ülke ekonomisine kazanç sağlıyoruz."

Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi atıkları doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor - Son Dakika


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