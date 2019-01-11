Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şantaj ve Tehdit İddiası

Antalya'da Şantaj ve Tehdit İddiası

29 dakika önce

Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri kişiden şantaj ve tehditle para aldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'da Şantaj ve Tehdit İddiası, System.String[]
Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri kişiden şantaj ve tehditle para aldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İnşaat firmasında satış danışmanlığı yapan A.Y. (49), emlakçılık işiyle uğraşan R.D.B. ile erkek arkadaşı B.A.D. tarafından zanlıların evinde sopayla darbedildiğini, 500 lirası ile kredi kartlarının alındığını, uygunsuz görüntülerinin çekilerek şantaj ve tehdit edildiğini belirterek polise başvurdu.

Araştırma başlatan polis ekipleri, A.Y'nin, kendisine şantajda bulunduğunu öne sürdüğü B.A.D'ye 5 bin lira verdiği sırada operasyon düzenledi. B.A.D. ve arkadaşı R.D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı

Ünlü Sporcu Jade Slavin, Sevgili İtirafıyla Herkesi Şaşırttı İsmail Köybaşı'nın İdmanda Attığı Gol Fenerbahçeli Taraftarları Mest Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:12:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şantaj ve Tehdit İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]