Antalya'da şantiye yatakhanesindeki korkutan yangın - Son Dakika
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Antalya'da şantiye yatakhanesindeki korkutan yangın

26.07.2022 01:15
Antalya'da şantiye yatakhanesindeki korkutan yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaat şantiyesi yatakhanesinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaat şantiyesi yatakhanesinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, ormanlık alana ve odun deposuna sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşandığı noktalardan birisi olan Kavaklı Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bölgede meydana geldi. Bir inşaat firması tarafından yapılmakta olan inşaatın şantiye yatakhanesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde mutfak ve yatakhanelerin bulunduğu 2 katlı konteynerde çıkan yangının dumanları ormanlık alanı kaplarken, orman yangını çıktığı söylentileri vatandaşların olay yerine akın etmesine neden oldu.

Olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekibi, Orman İşletmesine ait arazözler, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan konteynere müdahalede bulunurken, orman işletmesi arazözleri de yangının sıçradığı çam ağaçlarına ve inşaatın bitişiğinde bulunan ağaç deposundaki odunlara su ve köpük sıkmak suretiyle yangını kontrol altına aldı.

Yangında konteynerler içlerinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale gelirken, ağaç deposunun önünde bulunan ağaçların bir bölümü ve 5-6 tane çam ağacı zarar gördü. Yangını ormana ve ağaç deposuna ulaşmadan kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da şantiye yatakhanesindeki korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da şantiye yatakhanesindeki korkutan yangın - Son Dakika
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