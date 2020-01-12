Antalya'da şantiyelerden akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da şantiyelerden akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da şantiyelerden akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Antalya'da yol yapım şantiyelerinden akaryakıt hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Antalya'da şantiyelerden akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'da yol yapım şantiyelerinden akaryakıt hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara, Bilecik, Samsun, Denizli ve Ordu'da farklı tarihlerde yol yapım çalışmaları sırasında şantiyelerde yaşanan akaryakıt hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 20 gün süren teknik ve fiziki takip çalışması sonucu S.Ş, A.Ç. ve O.C.K'nin önce keşfini yaptıkları şantiyelerindeki iş makinelerinin yakıt depo kapaklarını kırıp, özel aparatlarla bidonlara yakıt çektikleri ve minibüse yükleyip bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Korkuteli ve İbradı ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 3 şüpheli akaryakıt hırsızlığında kullandıkları araçlarla Korkuteli girişinde yakalandı.

Yapılan aramada araçlarda 30 litre kapasiteli akaryakıt dolu 35 bidon, yakıt çekmek için kullanılan plastik hortum ile şüphelilerin üzerlerinde 6 bin 720 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, bugüne kadar 10 bin litrelik akaryakıt hırsızlığı yaptıkları, bu şekilde şirketleri yaklaşık 70 bin lira maddi zarara uğrattıkları ileri sürüldü.

Antalya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti
Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu 55 gündür aranan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
03:53 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı - Son Dakika
03:38 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı - Son Dakika
03:34 Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar - Son Dakika
03:32 Ağrı'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
03:31 SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 04:25:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da şantiyelerden akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]