Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi Kozlar Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 07 NSK 81 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Hasan Özgür (69), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobil 4 metre aşağıda durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücü Özgür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni belediye morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Çamlıca, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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