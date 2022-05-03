Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi

03.05.2022 14:12
Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücü Mehmet A., (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek, Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki 8 yaşındaki Erva Buğlem Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yaralanan sürücü, yolcu Hanife A. (49), Yasemin Ç. (38), Ayşe İrem A. (17) ve Z.A. (5) ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erva Buğlem Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan ağır yaralanan Z.A'nın da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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112 Acil, Gazipaşa, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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