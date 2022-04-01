Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

01.04.2022 10:06
Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

K.K'nin (29) kullandığı 35 AFK 930 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda şarampole devrildi.

Ağaçlara takılarak duran otomobildeki sürücü K.K. ile Ç.Y. (35), K.A. (29), A.B. (37) ve S.B. (27) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Otomobil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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