Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
K.K'nin (29) kullandığı 35 AFK 930 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda şarampole devrildi.
Ağaçlara takılarak duran otomobildeki sürücü K.K. ile Ç.Y. (35), K.A. (29), A.B. (37) ve S.B. (27) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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