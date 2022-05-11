Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

11.05.2022 15:24
Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Arif Canbulut (25) idaresindeki 15 PB 114 plakalı tuğla yüklü tır, Antalya- Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Canbulut'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Canbulut'un cenazesi Burdur'un Bucak ilçesindeki Susuz köyünde toprağa verildi.

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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