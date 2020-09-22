Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Habip Çelik'in (62) kullandığı çakıllı kum yüklü traktör, Kuzdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 7 metre derinliğindeki şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:37 - Kaynak: AA
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