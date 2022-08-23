Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika
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Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı

23.08.2022 17:14
Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı

Antalya'da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı.

Antalya'da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, safari cipi kiralayan Polonyalı turistler geziye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Antalya, Çamlıca, Alanya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika
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