Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, safari cipi kiralayan Polonyalı turistler geziye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Çamlıca, Alanya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika

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