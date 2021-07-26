Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste