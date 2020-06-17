Antalya'da sarnıca düşen oğlak kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sarnıca düşen oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekke Mahallesi'ndeki antik kent yakınındaki sarnıçtan ses geldiğini fark eden çevredekiler, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 metre derinlikteki sarnıca bir oğlağın düştüğünü tespit etti. Bir itfaiye eri halatla sarnıca indi. Beline halat bağlanan hayvan, yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.

Su verilen oğlak, daha sonra sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin oğlağı kurtarma çalışmasını, mahalle sakinleri cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.