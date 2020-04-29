Antalya'da sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Dinçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dinçer, yaklaşık iki saat süren çalışmayla halat ve sedye yardımıyla güvenli bölgeye indirildi

Dinçer'in, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

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