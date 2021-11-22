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Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

22.11.2021 13:02
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Likya yolunda yürüyüş sırasında rotalarını kaybederek sarp kayalık alanda mahsur kalan S.G. (22) ve S.T.B (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 5 kişilik ekip ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu bölgeye ulaşarak mahsur kalanları kayalıklardan indirdi.

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika
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