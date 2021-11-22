Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 5 kişilik ekip ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olay yerine sevk edildi.

Antalya 'nın Kemer ilçesinde dağlık alandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL