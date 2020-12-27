Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar - Son Dakika

Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar

27.12.2020 12:35
Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde telefon hatlarını taşıyan ahşap direkler testereyle kesilerek çalındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde telefon hatlarını taşıyan ahşap direkler testereyle kesilerek çalındı. Kimisi kablolarıyla birlikte çalınan direklerin bazılarının ise sadece bir bölümünün kesildiği şaşırtan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Serik'e bağlı Deniztepesi Mahallesi Cinli Cami mevkiinde yaklaşık bir ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler, telefon hatlarını taşıyan ahşap direkler testereyle kesilerek çalındı. Kimisini kablolarıyla birlikte çalan hırsızlık şüphelileri, bazı direkleri ise sadece bir bölümünü kesip bıraktı. Şaşırtan hırsızlık olayını fark eden mahalle sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili jandarmanın çalışmaları sürüyor.

'TELEFON DİREKLERİ KESİLEREK ÇALINDI'Mahalle muhtarı Hasan Kirlioğlu, "Olay bundan yaklaşık 1 ay kadar önce meydana geldi. Olayın meydana geldiğinde telefon direğinin kesildiğini ve çalındığını gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirmiş. Jandarma geldi, gerekli araştırmayı yaptı. Toplam 5 direk kesilmek suretiyle bazı yerlerde kablosu ile birlikte çalındı" dedi.'O BÖLGEDE İNTERNET YOK'

Telefon direklerinin kesilmesi ve telleriyle birlikte çalınması sonucunda o bölgede haberleşmenin de kesildiğini aktaran Kirlioğlu, "Yaklaşık 1 aydır o bölgede telefon ve internet yok. Çocuklar okul için internetten faydalanamıyor. Konuyla ilgili inceleme yapıldı. Bir an önce hatların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.


Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar
Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar
Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar
Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar
Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar

Cep Telefonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar - Son Dakika


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