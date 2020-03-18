Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde Köprüçayı Nehri sazlık alanının üç bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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