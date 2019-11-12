Son Dakika Haberleri: Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Antalya'da sebebi belirlenemeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Antalya'da sebebi belirlenemeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.


Antalya'nın Serik ilçesi Bogazkent mahallesinde saat 14.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan sazlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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