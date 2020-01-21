Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.


Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 15 araçla 100 itfaiye eri ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 7 arazözüyle müdahalede bulunuldu.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarında ekiplere yardımcı oldu. Yangın bölgesine yakın evleri bulunanlar çektikleri hortumlarla alevlere müdahale etti.


Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşlara ait otomobillerin sazlık alandan uzaklaştırılmasını sağladı.

Yaklaşık 1500 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kullanılmayan iki baraka ile bir sera yangında zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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