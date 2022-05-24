Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi - Son Dakika
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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi

24.05.2022 12:14
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, bölgedeki iki çilek serasında zarara yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, bölgedeki iki çilek serasında zarara yol açtı.

Kadriye Mahallesi Beşgöz Deresi mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki çilek seralarına sıçradı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Serik Belediyesinin sulama tankerleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bazı mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangında sazlık alan zarar gördü, iki serada hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi - Son Dakika
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