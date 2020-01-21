Antalya'da sazlık yangını - Son Dakika

Antalya'da sazlık yangını
6 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangının rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çabası sürüyor. - ANTALYA
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