Antalya'da sazlık yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sazlık yangını - Son Dakika

Antalya'da sazlık yangını

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangının rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çabası sürüyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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