Antalya'da sazlık yangını - Son Dakika
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Antalya'da sazlık yangını

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangının rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çabası sürüyor.

(İHA)

Antalya'da sazlık yangını

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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