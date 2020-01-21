Antalya'da sazlık yangını (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da sazlık yangını (2) - Son Dakika

Antalya'da sazlık yangını (2)

6 saat önce

SERA VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİAntalya Yamansaz'daki sazlık yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da sazlık yangını (2), System.String[]

SERA VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Yamansaz'daki sazlık yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman kontrol altına alınan alevler, rüzgarın yönünü değiştirmesi ile yeniden büyüdü. Bölgede çok sayıda sera ve evin bulunması nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. Yangında bir sera ve bir ahır küçük çaplı zarar görürken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilerek kurtarıldı. Yanan bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangınla ilgili inceleme yaptı, bilgi aldı.Yangının ise sazlık alanda avlanmak isteyen avcıların küçük bir bölgede yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle büyümesi sonrasında çıktığı ileri sürüldü.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
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