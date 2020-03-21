Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

6 saat önce

Antalya'nın Serik İlçesinde sazlık alanda çıkan yangın 1, 5 saatte söndürülebildi.

Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü, System.String[]

Antalya'nın Serik İlçesinde sazlık alanda çıkan yangın 1, 5 saatte söndürülebildi.


Serik İlçesi Gedik mahallesinde meydana gelen yangında alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni belirlenemezken 30 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:21 Kaynak: İHA

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