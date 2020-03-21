Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü
6 saat önce
Antalya'nın Serik İlçesinde sazlık alanda çıkan yangın 1, 5 saatte söndürülebildi.
Antalya'nın Serik İlçesinde sazlık alanda çıkan yangın 1, 5 saatte söndürülebildi.
Serik İlçesi Gedik mahallesinde meydana gelen yangında alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni belirlenemezken 30 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında