Antalya'da sebze meyve deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da sebze meyve deposunda çıkan yangın söndürüldü

11.02.2021 21:31
Antalya'da sebze meyve deposunda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sebze meyve deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sebze meyve deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ilıca Mahallesi'nde Mehmet Çelik'e ait sebze meyve deposunda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, deponun buzhane bölümündeki motorlarından çıktığı tahmin ediliyor.

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da sebze meyve deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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