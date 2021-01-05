Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kemer istikametinden Kumluca yönüne giden Sefa Demir'in kullandığı 33 SV 616 plakalı sebze yüklü kamyon, Olimpos Kavşağı'nda şarampole devrildi.
Kazada, kamyon kasasına yüklü sebze ve meyve kasaları etrafa savrulurken sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yola saçılan meyveler ekiplerin yaptığı çalışmayla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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