Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

20.05.2022 19:40
Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde sebze yüklüğü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sebze yüklüğü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Mehmet İ. yönetimindeki 01 EBU 72 plakalı soğan yüklü kamyon, Yarpuz Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kaza anını gören yoldan geçen başka sürücüler, sürücüyü kamyonun içinden çıkararak ilk müdahaleyi yaptılar. Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Akseki Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan tonlarca soğan ise yola savruldu. - ANTALYA

Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
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18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Antalya, Yarpuz, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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