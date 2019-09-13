Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Şehirde Müzik Var" etkinlikleri
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Antalya'da "Şehirde Müzik Var" etkinlikleri

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası (ABBO), "Şehirde Müzik Var" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası (ABBO), "Şehirde Müzik Var" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, Antalya'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen konserlerle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası, etkinlik kapsamında turistlerin de yoğunlukta olduğu Kale Kapısı'ndaki Attolos Heykeli önünde konser verdi.

İzleyenlere nostalji yaşatan orkestra, yoğun istek üzerine "Erik Dalı" adlı oyun havasını çaldı.

Oyun havasına Antalyalılar ile eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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