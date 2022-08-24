Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Gazipaşa İlçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeklerin desteğiyle uyuşturucu satıcı ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.