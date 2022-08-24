Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

24.08.2022 11:50
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'da şehirler arası otobüste eşyalarında uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da şehirler arası otobüste eşyalarında uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Gazipaşa İlçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeklerin desteğiyle uyuşturucu satıcı ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Yol kontrolünde Mardin'den Antalya'ya gelen yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu A.K'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine bagajındaki eşyalarında narkotik köpeği yardımıyla arama yaptı.

Aramada eşyaların arasında saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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