Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

08.04.2022 21:20
Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler, İl Jandarma Komutanlığının iftar programında bir araya geldi.

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler, İl Jandarma Komutanlığının iftar programında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan katıldı.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, konuşmasında, peygamber ocağında, anlamlı bir iftar sofrasında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla oruç açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şehitlerin ve gazilerin vatan için büyük fedakarlık yaptığını anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz ve gazilerimizin ülkemiz için yaptığı fedakarlığı ifade etmeye kelimeler asla yetmez. Onlar bizim istikbalimizin ve şanlı tarihimizin ölümsüz kahramanlarıdır. Bizim tarihimiz şehit ve gazilerimizin kahramanlık tarihidir. Onların kahramanlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Şehitlerimizin emaneti olan sizler için ne yapsak azdır. Asla hakkınızı ödeyemeyiz. Devlet ve millet olarak sizlere sahip çıkmak, bizlerin en önemli, öncelikli görevidir."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da tüm kahraman şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Şehit aileleri, gazilerle iftar programında bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Özfidan, ay yıldızlı bayrak için şehadet şerbetini içen kahramanların emanetlerinin ve gazilerin daima yanlarında olduklarını vurguladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda 5 zanlı yakalandı Son dakika haberleri: Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda 5 zanlı yakalandı Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 21:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement