Antalya'da şehitlere dua, Mehmetçik'e destek programı - Son Dakika

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Antalya Valiliği tarafından "Mehmetçiğe Destek Şehitlere Dua" programı düzenlendi.



Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Kocagöz, Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü Orman Artan, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerine Türk bayraklarıyla binlerce kişi alana akın etti. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan gençler dev Türk bayrağı açtı. Vali Karaloğlu, fetih kutlamalarının içeriğini değiştirdiklerini belirterek, bugün Mehmetçiğe destek ve şehitlere dua için bir araya geldiklerini söyledi.



"Anadolu'nun anahtarı Halep'tir"



813 yıl önce Antalya'yı fetheden Kıyaseddin Keyhüsrev ve onun ordusu ile bu toprakların son şahaseri cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ordusuna ve tüm şehitlere dua edeceklerini belirten Vali Karaloğlu, "Regaib Kandili gecesi İdlib'te alçak, hain bir saldırıda şehit olan Mehmetçiğimize dua edeceğiz, şanlı ordumuza destek vereceğiz, mücadelelerinde muzaffer olmaları için dua edeceğiz. Burada sen ben yok, tek yürek var demek için bir araya geldik. Mesele vatansa gerisi teferruat demek için buraya toplandık. Ülkemizi koruduğumuzu, koruyacağımızı dosta düşmana göstermek için toplandık. Zaman zaman 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de, Halep'de ne işimiz var' diye soruyorlar. Eğer tarihimizi bilir, coğrafyamızı tanırsak bu sorunun ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu anlamış oluruz. Anadolu'nun anahtarı Halep'tir, İdlib'tir. Eğer İdlib'i bugün kendi haline bırakırsak, orada yaşayan dindaşlarımızı zulüm altında bırakırsak yarın Hatay'ı, Gaziantep'i konuşuyor oluruz. Suriye'de İdlib'de olmak o nedenle çok önemlidir" diye konuştu.



Bugün yaşananların geçmişte yaşanan olayların devamı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Tarih böyle bakmak zorundayız coğrafyayı öğrenmek zorundayız. Bugün yaşadığımız olayların tarihteki olayların devamını olduğunu görürsünüz. Haçlı Seferleri bitti mi sadece mücadele şekli değişti, mücadelede araç, taraf değişti yine hedef Kudüs, yine Anadolu'daki Türk milletidir. Kudüs işgal altında, Mescidi Aksa mahzun olmazdı, tarihi olaylara da böyle bakmamız lazım. Tarihin bugün ve geleceğimizin yansımasını düşünmemiz gerekir" dedi. Vali Karaloğlu, "Bin yıldır Anadolu'da, 813 yıldır Antalya'dayız. Antalya ve Akdeniz bizim evimiz" dedi.



"Sınır güvenliğimiz için önemli"



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İdlib'te yaşanan saldırıda gazi ve şehitlerin olduğunu belirterek, "Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Suriye'de iç savaş başladıktan sonra kuzey Suriye'de çeşitli terör örgütleri büyüyerek güçlendi. Ülkemizin Güneydoğusu'nda çukurlar açıp eylemde bulundular. Hedefleri oraları ülkemizden koparmaktı. Milletimizle, ordumuzla o sorunu çözdük. Ardından Kuzey Suriye'de devlet kurma teşebbüsünde bulundular. ve onları kullanan büyük güçler o bölgeyi ayrı bir devletçik haline getirmek istediler. O bölgede devlet olması bizim bekamız için çok tehlikeli bir durumdu. TSK'mız sınır ötesinde harekatlara başladı. Bölge terör unsularından temizlendi. O bölgede askerimiz görevini devam ettiriyor. Bu harekat tabii ki milli güvenliğimiz, sınır güvenliğimiz için çok önemlidir. Biz bu harekatın içinde bulunmasaydık, on yıl sonra farklı belaları görüyor olacaktık" dedi.



"Birlik ve beraberliğin önemi"



1900'lerde oynanan oyunun yeniden oynandığını ve Türkiye'nin küçültülmeye çalışıldığını işaret eden Uslu, "Bunlara engel olmak için sınır ötesi harekatlar yapıyoruz. 10 yıl sonra içinde bulunduğumuz Anadolu'da bile zorluklar olabilir, Suriye gibi olabilirdik. Biz bunlar için milli güvenliğimiz için varız. Ruslara, Fransızlara ABD'lire ne için buradasınız sorusunu soramıyorlar. Biz Suriye ile komşuyuz, orada sınır güvenliğini sağlayamazsak terör unsurları güçlenir. Harekatları yapmazsak sınırdaki ilçelerimize roketler atıyorlardı. Evimiz Akdeniz, Akdeniz bizim evimiz. Doğu Akdeniz'de en uzun deniz sınırı olan Türkiye'dir. Akdeniz'de sahip çıkmamız lazım. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece çok güçlü oluruz" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Kocagöz, başta Antalyalı şehit Turgut Korkmaz olmak üzere tüm şehitlere Alah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ülkece yasta olduklarını dile getiren Kocagöz, "Sabırlı, soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz, acımız çok büyük öfkemiz daha da büyük duamız bundan sonra tek bir askerimiz bile zarar görmesin" dedi.



İl Müftüsü Osman Artan'ın duasının ardından okunan Fetih Suresi ile program sona erdi. - ANTALYA