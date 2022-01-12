Antalya'da şehrin ortasında sopalı, tekmeli, yumruklu kavga - Son Dakika

Muratpaşa İlçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerindeyaşanan olayda, bir taksici ile vatandaş arasında bilinmeyen bir konudan ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE ACIMASIZCA SALDIRDILAR

Bunun üzerine olay yerine taksicinin ve vatandaşın yakınları da geldi. Ellerine sopalar olan kişiler, birbirlerine acımasızca saldırdı. Bazı kişiler aldıkları darbe karşısında yerlerde sürüklendi.

OLAY ANI KAMERADA

Çevre olup biteni anlamaya çalışan vatandaşlar ise çaresizlik içerisinde kavgayı izledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.