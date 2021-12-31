Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı - Son Dakika

Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

Köprü, ayaklarını tıkayan atıklar sebebiyle devre dışı kaldı

Can güvenliği açısından kapatılan ulaşımı tekrar açmak için belediye ekipleri çalışıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde aşırı yağışla birlikte atıkların köprü ayaklarını tıkaması sebebiyle su köprü su altında kaldı. 2 mahalleye ulaşımda can güvenliği sebebiyle yol jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, yaptığı açıklamada, "Köprüler, sel sularının çokluğundan değil köprü ayaklarına gelen atıkların köprüyü tıkaması sonucu meydan geldi. Belediye ekiplerimiz sorunu kısa sürede çözecekler. Daha büyük sorun olmamasını diliyoruz" dedi.

Kumluca İlçesinde dün gece yarsından beri aralıklarla devam eden sağanak yağış, yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün akşam saatlerinde dağlık bölgelere yağan sağanak yağmur, ilçeye bağlı Karacaörene ve Karacağaç Mahallelerine, sel sularının köprüyü aşması sonucu ulaşıma kapatıldı. İlçeye bağlı Karacaören Mahallesine giden yol Soğucaksu ve Alahamalı bölgelerinde sel sularının taşarak köprülerin üstünden aşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Karacağaç mahalle sınırları içinden geçip Karacaören Mahallesinden, Alakır çayı ile buluşan Delice Deresi Soğucaksu mevkiinde taşması sonucu köprünün üstünden aştı. Ayrıca Alahamalı Deresi, yine Alahamalı Köprüsünün üstünden taştı. Bu yüzden yollar güvenlik amaçlı Jandarma Ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

"Daha büyük sorun olmamasını diliyoruz"

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, yaptığı açıklamada "Karacaören Mahallemize giden yol köprülerin taşması sonucu araçların ulaşım sağlaması kesintiye uğradı. Köprüyü aşmasındaki sebep, sel sularının çokluğundan değil köprü ayaklarına gelen atıkların köprüyü tıkaması sonucu meydan geldi. Belediye ekiplerimiz sorunu kısa sürede çözecekler. Daha büyük sorun olmamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Can güvenliği açsısından tehlike oluşturabilir"

Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez ise " Mahallemize gelen yol Soğucaksu ve Alahamalı mevkiindeki köprülerin taşması sonucu ulaşıma kapatıldı. Gece boyunca, yola araç bırakmamayı düşünüyoruz. Çünkü sağanak yağmur devam ediyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açsısından tehlike oluşturabilir. Jandarmadan yardım istedik. Yolu ulaşım kapattılar" dedi.

Mahalle sakinlerinden Remzi Çalışır da, "Akşam saatlerinde sel suları Soğucaksu köprüsünün üstünden geçmeye başladı. Mahallelerimiz ulaşıma kapandı" diye konuştu.